Долг предприятий ТКЭ за январь-февраль превысил 3 млрд. грн.

За 2008 год предприятия теплокоммунэнерго задолжали за потребленный газ 1,287 млрд. грн., а за январь-февраль 2009 года – 3,07 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом заявил заместитель председателя правления НАК ”Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ во время совещания по вопросам расчетов за использованный природный газ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена привлечь Генеральную прокуратуру, Главное контрольно-ревизионное управление и Государственную налоговую администрацию для улучшения платежной дисциплины предприятий теплокоммунэнерго и облгазов по расчетам за природный газ.

По ее словам, задолженность, в том числе и коммунальных предприятий, и частных предприятий, каковыми являются облгазы, всех участников рынка уже составляет 10,7 млрд. грн., и с начала года, за два месяца, увеличилась почти на 5 млрд. грн.