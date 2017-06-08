Порошенко: в этом году доля ядерного топлива из России сократится до 45%

Украина должна по итогам 2017 года сократить долю импорта из России ядерного топлива, которое необходимо для работы атомных электростанций, до 45% общего баланса потребления.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства Петр Порошенко сообщил во время визита на Трипольскую ТЭС госкомпании «Центрэнерго».

«Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько мы импортировали ядерного топлива (из России — УНИАН) 3 года назад? 100 процентов. Сколько мы получили в 2016 году? Уже 55 процентов. Сколько я поставил задание на 2017 год? Будет 45 процентов», - сказал он, добавив, что остальные 55 процентов Украина будет покупать у американско-японской компании Westinghouse.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» госкомпания «Энергоатом» ранее заключила договор с компанией Westinghouse. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок подключен к энергосети страны.

В феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года «Энергоатом» импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% — из России.

Также ранее сообщалось о том, что в 2018 году «Энергоатом» планирует заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо от компании «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.