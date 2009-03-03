Fitch поместил рейтинги Нафтогаза под наблюдение

Сегодня рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «B-» (B минус) НАК «Нафтогаз Украины» под наблюдение в список Rating Watch «Негативный». Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН.

Помещение рейтингов в список Rating Watch «Негативный» отражает обеспокоенность Fitch в краткосрочном плане в отношении сочетания следующих факторов: неадекватный уровень государственных субсидий для «Нафтогаза», аккумулируемая задолженность по платежам от компаний коммунального теплоснабжения, спад в сегменте поставок промышленным предприятиям, доступность валюты для оплаты в будущем долларовых обязательств с наступающими сроками погашения и неопределенность результатов текущих переговоров между МВФ и Украиной (рейтинг «B»/прогноз «Негативный»).

Если эти вопросы не будут решены в ближайшие месяцы, это может отрицательно сказаться на способности компании осуществить значительные погашения долга во втором полугодии 2009 года. В то же время помещение рейтингов в список Rating Watch «Негативный» не означает наличия у Fitch обеспокоенности по поводу способности «Нафтогаза» осуществить выплаты, сроки которых наступают в ближайшее время (держателям еврооблигаций 3 марта и «Газпрому» 7 марта).

Приоритетный необеспеченный рейтинг «В» еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долл. с погашением в сентябре 2009 г. также помещен в список Rating Watch «Негативный». Рейтинг возвратности активов по облигациям – «RR4». Fitch в настоящее время рассматривает надежность государственной гарантии Украины по долгу Нафтогаза перед нерезидентами, которая по настоящий момент обуславливает приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне суверенного рейтинга. Воздействие продолжающейся экономической волатильности и результаты текущих переговоров с МВФ могут оказать влияние на мнение Fitch о способности и готовности государства обеспечивать исполнение гарантии в будущем.

Что касается рейтингов возвратности активов, то Fitch в настоящее время ограничивает их уровнем «RR4» на ряде развивающихся рынков, включая Украину, из-за того, насколько правовые системы в этих странах поддерживают права кредиторов. Рейтинг возвратности активов «RR4» отражает мнение агентства о том, что средний показатель возвратности средств в случае дефолта составит 31%-50%.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «B» до «B-» (B минус). Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте понижен с уровня «B+»/«RR4» до «B»/«RR4» и находится на том же уровне, что и суверенный рейтинг, за счет наличия государственной гарантии.

Напомним, 13 февраля Fitch понизил суверенные рейтинги Украины с уровня «B+» до «B». Прогноз по суверенным рейтингам – «Негативный».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.