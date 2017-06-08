Один из блоков Трипольской ТЭС переведут на газовый уголь

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины "Центрэнерго" начала работы по переводу одного из блоков Трипольской ТЭС с дефицитного угля антрацитовой группы на уголь газовых марок, который добывается в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время своего визита на Трипольскую ТЭС госкомпании "Центрэнерго".

"Мне только что доложили, что мы сейчас начали работу по модернизации энергоблока Трипольской ТЭС", - сказал он.

По словам Порошенко, эта модернизация будет проведена очень быстро. "Модернизация окончится очень быстро, а надежность и эффективность вырастут на порядок", - добавил он.

При этом гендиректор «Центрэнерго» Олег Коземко уточнил, что была начата модернизация четвертого энергоблока Триполькой ТЭС.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике.

Для снижения зависимости от антрацита в 2016 году был инициировано переоборудование двух блоков Змиевской ТЭС госкомпании «Центрэнерго» на сжигание угля газовой группы. В начале февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поручили Минэнергоугля перевести блоки Трипольской ТЭС с дефицитного антрацита на газовую марку угля.

7 июня министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что переоборудование четвертого энергоблока Трипольской ТЭС планируется завершить не позднее 1 декабря 2017 года.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству.