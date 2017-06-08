Порошенко рассказал, как за три года удалось снять Украину с "газовой иглы"

Украина за три года проведения реформ в энергетическом секторе диверсифицировала источники энергоносителей и обеспечила собственную энергетическую безопасность.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал во время своего визита на Трипольскую ТЭС госкомпании «Центрэнерго».

«Энергетические реформы сдвинулись с места и за последние три года мы обеспечили энергетическую безопасность государства и диверсификацию источников энергоснабжения», - сказал он.

Также президент привел пример зависимости Украины от поставок газа из России, которая была в 2014 году. «Украина сидела на газовой игле и газовое снабжение из России питало коррупцию в нашей стране», - отметил глава государства.

По словам Порошенко, поставки газа из РФ были частью гибридной войны против Украины. «Поставки газа в Украину были частью гибридной войны. Перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени. Переговоры начинались с середины декабря, проваливались и с 1 января газ перекрывался для Украины и европейских потребителей. Это делалось для того, чтобы уничтожить позицию Украины как надежного транзитера», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС.

До 2020 года, согласно планам правительства, Украина должна увеличить добычу собственного газа до 20 млрд куб. м в год и полностью отказаться от импорта «голубого» топлива.

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что несмотря на дефицит энергетического угля, Украина должна рассматривать возможность импорта этого вида топлива с разных стран, кроме России.

На сегодняшний день Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» реализует программу диверсификации источников поступления ядерного топлива на украинские АЭС, закупая, наряду с российскими поставками, топливо у американско-японской компании Westinghouse.