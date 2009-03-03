Нефть превысила 40 долл./барр.

Нефть превысила 40 долл. за баррель во вторник после 10-процентного спада в понедельник, но не показывает признаков возвращения ралли, имевшего место на прошлой неделе, так как мировые акции снижаются на беспокойствах о состоянии экономики, сообщает Рейтер.

К 15.35 МСК апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 0,75 долл. до 40,90 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 1,01 долл. до 43,22 долл. за баррель.

Европейские фондовые рынки опустились во вторник, а панъевропейский индекс "голубых" фишек обновил исторический минимум, так как инвесторы распродают акции банковского сектора, а тревоги о состоянии экономики негативно отражаются на настроениях.

Поставки ОПЕК сократились в феврале шестой месяц подряд, поскольку члены картеля реализуют соглашение, направленное на поддержание цен, показало исследование Рейтер в понедельник. Однако аналитики ожидают нового снижения добычи на ближайшем заседании группы 15 марта.

"Учитывая недавнюю слабость цен на нефть... мы подозреваем, что ОПЕК не может позволить себе ничего не делать, и ей придется снова сократить добычу", - сказал Эдвард Мейр из MF Global.

Мировые акции в понедельник упали до многолетних минимумов, а доллар вырос почти до трехлетнего максимума, поскольку рекордные квартальные убытки американского страховщика AIG усилили страхи о положении финансового сектора, и повысили привлекательность доллара как "тихой гавани".

Запасы нефти в США на прошлой неделе, как ожидается, выросли на 900.000 баррелей благодаря увеличению импорта, считают аналитики, опрошенные Рейтер перед выходом доклада Управления по энергетической информации. Они также полагают, что запасы дистиллятов снизились на 1,5 миллиона баррелей, а запасы бензина - на 800.000 баррелей.