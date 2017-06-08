Япония выделит Украине $40 миллионов на модернизацию Трипольской ТЭС
Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время своего визита на эту станцию.
Японское правительство выделит Украине 40 миллионов долларов, которые будут направлены на модернизацию оборудования Трипольской ТЭС государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время своего визита на эту станцию.
"У нас все будет самое современное, в этом нам помогут наши партнеры. Сейчас завершаются переговоры с японцами. В результате эффективных партнерских отношений между нашими странами они дают 40 миллионов долларов", - сказал он, добавив, что эти деньги будут направлены на проекты по модернизации Трипольской ТЭС.
Как сообщал УНИАН, на фоне дефицита энергетического угля антрацитовой группы компания «Центрэнерго» начала с прошлого года переводить блоки своих ТЭС с работы на этом топливе на добываемый в Украине уголь газовой группы.
8 июня начались работы по переводу на новый вид топлива (модернизации) четвертого энергоблока Трипольской ТЭС, которая расположена в Киевской области.
Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству.