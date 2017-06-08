Япония выделит Украине $40 миллионов на модернизацию Трипольской ТЭС

Японское правительство выделит Украине 40 миллионов долларов, которые будут направлены на модернизацию оборудования Трипольской ТЭС государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время своего визита на эту станцию.

"У нас все будет самое современное, в этом нам помогут наши партнеры. Сейчас завершаются переговоры с японцами. В результате эффективных партнерских отношений между нашими странами они дают 40 миллионов долларов", - сказал он, добавив, что эти деньги будут направлены на проекты по модернизации Трипольской ТЭС.

Как сообщал УНИАН, на фоне дефицита энергетического угля антрацитовой группы компания «Центрэнерго» начала с прошлого года переводить блоки своих ТЭС с работы на этом топливе на добываемый в Украине уголь газовой группы.

8 июня начались работы по переводу на новый вид топлива (модернизации) четвертого энергоблока Трипольской ТЭС, которая расположена в Киевской области.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству.