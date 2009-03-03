Энергетика является одним из важнейших активов Украины

Энергетический сектор является одним из важнейших активов Украины.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвестиционной группы «Сократ» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его словам, «страна с населением 47 миллионов и энергоемкой промышленностью создает значительный спрос на электроэнергию». Как отметил аналитик, в настоящее время в Украине работают 27 крупных компаний по распределению электроэнергии - облэнерго, 20 из которых являются публичными. Он сообщил, что это позволяет инвесторам использовать возможности инвестирования в украинские электрораспределительные компании на фондовом рынке и получить преимущества от грядущих изменений в отрасли.

Как подчеркнул аналитик, украинский сектор распределения электроэнергии является одним из самых динамичных на фондовом рынке. По его информации, после роста на 208% в 2007 году, совокупная рыночная капитализация энергораспределительных компаний упала на 90% в 2008 году. «Сравнительно низкие цены свидетельствуют о том, что акции могут быть приобретены за копейки, но высокие спрэды и низкая ликвидность говорят о том, что инвестиции в сектор должны ориентироваться на длительный период времени», - считает аналитик.

По словам С.НЕВМЕРЖИЦКОГО, основными катализаторами цен на акции облэнерго являются переход на регуляторную базу активов (РБА) и приватизация. Реформа электроэнергетического сектора и переход к РБА-регулированию ожидается к 2012 году, более раннему переходу будет препятствовать проблема перекрестного субсидирования энерготарифов и нынешний экономический спад, отметил аналитик. По его мнению, в настоящее время стоимость активов облэнерго оценивается на уровне гораздо ниже их восстановительной стоимости, но к моменту перехода на РБА компании будут заинтересованы в раскрытии их реальной стоимости.

Как считает аналитик, приватизация государственных пакетов облэнерго - это возможный катализатор рынка акций этих эмитентов в ближайшее время. Он напомнил, что предыдущая приватизация пакетов облэнерго состоялась во времена кризисов в 1998 и 2001 годах. В настоящее время Фонд государственного имущества намерен продать 25-27% своих акций ряда компаний сектора, отметил С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ. Однако, считает он, «поскольку бюджетный дефицит растет, государство может быть вынуждено продать даже больше, чем просто миноритарные пакеты облэнерго».

По мнению аналитика, основные риски облэнерго включают корпоративные конфликты, регулирование тарифов на уровне покрытия расходов, накопленные долги, а также экономические риски для компаний, действующих в промышленных регионах Украины. На данный момент акции облэнерго можно охарактеризовать как «рискованная перспектива», отметил С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ. По его словам, риски высоки для сектора в целом, однако риск значительно различается для разных эмитентов. В то же время оценка пакетов облэнерго показывает высокий потенциал роста - до 4900%, подчеркнул аналитик.