"Центрэнерго" думает о переводе еще двух блоков Змиевской ТЭС с антрацита на газовый уголь

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» рассматривает возможность перевода еще двух энергоблоков Змиевской ТЭС с дефицитного угля антрацитовой группы на уголь газовых марок при наличии ресурсной базы газового угля в Украине.

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Об этом заявил генеральный директор компании Олег Коземко перед визитом президента Украины Петра Порошенко на Трипольскую ТЭС.

«В планах – первый и шестой блок Змиевской ТЭС», - сказал он, добавив, что компания начнет перевод этих блоков только при наличии ресурсной базы, то есть роста добычи угля газовых марок в Украине.

По словам Коземко, проектная мощность уже переоборудованного второго блока Змиевской ТЭС составляет 175 МВт, а пятого – 185 МВт.

«Второй блок мы подключили в сеть 30 мая, и на нем мы уже набрали мощность 186 МВт, то есть больше проектного показателя, и сейчас этот блок проходит этап пусконаладки», - отметил гендиректор «Центрэнерго».

Также он сообщил, что стоимость переоборудования двух блоков Змиевской ТЭС составила 240,5 млн грн, а одного блока Трипольской ТЭС - около 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике.

Для снижения зависимости от антрацита в 2016 году был инициировано переоборудование двух блоков Змиевской ТЭС госкомпании «Центрэнерго» на сжигание угля газовой группы. В начале июня 2017 года один (уже переоборудованный) блок уже начал производить электроэнергию.

В начале февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поручили Минэнергоугля перевести блоки Трипольской ТЭС с дефицитного антрацита на газовую марку угля. 8 июня начались работы по переводу четвертого энергоблока Трипольской станции. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игорь Насалика, переоборудование этого блока планируется завершить не позднее 1 декабря 2017 года.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству.