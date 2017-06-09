Украина увеличила импорт нефти почти втрое

Украина в течение января-мая 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 123,2 млн долл., что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Основные поставки нефти (83,4%) были из Азербайджана – на 102,8 млн долл., Казахстана (12,6%) – 15,5 млн долл., России (2,4%) – почти 3 млн долл. Из других стран было поставлено сырье на 1,9 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2016 год импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 173,8 млн долл., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.