Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь 3,5 миллиарда кредитов на закупку газа

Кабинет министров Украины согласовал привлечение НАК «Нафтогаз Украины» внутренних краткосрочных кредитов в «Укргазбанке» на общую сумму 3,5 млрд грн на закупку газа и покрытие кассовых разрывов компании.

Читайте также"Нафтогаз" отказался от переговоров с "Газпромом" в Москве

Об этом говорится в постановлении правительства №377-р, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр».

Согласно постановлению, один кредит будет предоставлен в форме мультивалютной возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования в эквиваленте 2 млрд грн, второй – в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 1,5 млрд грн.

Как сообщается на сайте правительства, кредиты будут привлечены для покрытия временных кассовых разрывов компании, обеспечения стабильного функционирования газотранспортной системы Украины и удовлетворения потребностей украинских потребителей энергоресурсов в отопительном сезоне 2017/2018 годов.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины распорядился расторгнуть договор залога имущественных прав между «Ощадбанком» и «Нафтогазом» на 17,5 млрд грн, а также запретил госбанку применять к «Нафтогазу» штрафные санкции за невыполнение финансовых обязательств.