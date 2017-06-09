Вместо российского: в Польшу прибыл первый танкер со сжиженным газом из США (фото)

В Польшу в четверг, 8 июня, прибыл первый танкер со сжиженным газом из США, что расценивается как важный шаг на пути к достижению энергетической независимости Варшавы от поставок из России.

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Как сообщает “Радио Свобода”, 300-метровый транспорт Clean Ocean прибыл в газопорт Свиноуйсце. Ранее сюда приходили прежде всего катарские танкеры. Количество привезенного сжиженного газа и его цена не разглашаются – это коммерческая тайна.

Руководство Польского нефтегазового предприятия (PGNiG) однако заявляет, что газ, купленный у американской фирмы Cheniere Energy, сможет конкурировать по ценам с газом из других стран и существенно повлияет на изменения на рынке этого топлива в Центральной и Восточной Европе, ведь это первая такая поставка из США в государства этого региона.

Кроме того, по мнению экспертов, диверсификация источников поставок голубого топлива поможет Варшаве укрепить свои позиции в отношениях с "Газпромом": в 2019 году Польша начнет переговоры по новому долгосрочному контракту с российским монополистом.

Через газопорт в Свиноуйсце в настоящее время можно обеспечить около одной трети годовых потребностей Польши в газе.