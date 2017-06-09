Цена на нефть Brent опустилась ниже $48 за баррель

Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в пятницу утром, котировки основных контрактов колеблются около нулевых отметок, в то время как инвесторы по-прежнему анализируют данные Минэнерго США о запасах и добыче "черного золота" в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 47,87 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на те же 0,02% - до 45,63 доллара за баррель, сообщает Прайм.

В среду Минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю, закончившуюся 2 июня, на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% - до 506,436 миллиона баррелей.

При этом добыча в США за неделю, по данным ведомства, снизилась на 0,25%, или на 24 тысячи баррелей в сутки, до 9,318 миллиона баррелей в сутки.