Гройсман: принимаем все меры для недопущения строительства "Северного потока-2" в обход Украины

Украина принимает все необходимые политические и юридические меры для недопущения строительства второй нитки газопровода «Северный поток», по которому природный газ может транспортироваться из России в страны Евросоюза в обход Украины.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Хочу вас заверить, что все политические и юридические меры принимаются Украиной для отстаивания национальных интересов. В том числе и координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта, который несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств», – сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», то это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0,4 млрд долл., а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».