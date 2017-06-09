"Нафтогаз" отчитался о прибыли впервые за пять лет: заработал почти 23 миллиарда

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 22,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 35 млрд грн чистого убытка, говорится в финансовой отчетности компании, независимый аудит которой провела аудиторская компания Deloitte.

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Согласно сообщению пресс-службы, представляя документ, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что впервые за пять лет холдинг стал прибыльным, при этом впервые за десять лет он не получал поддержки из госбюджета.

Согласно данным отчета, более 26 млрд грн прибыли было получено за счет транзита газа через территорию Украины, 15,3 млрд грн - от добычи газа, 1,7 млрд грн – от нефтепереработки, от транспортировки нефти – 1,6 млрд грн.

Убытки по результатам года «Нафтогаз» получил от сегментов добычи нефти и конденсата – 6,8 млрд грн, от торговли газом – 3,5 млрд грн и хранения газа - 1,6 млрд грн. Обеспечение на судебные иски, часть убытков от колебания курса гривны и другие расходы группы, которые не распределяются на операционные сегменты, составили 11,9 млрд грн.

Валовая прибыль «Нафтогаза» по итогам 2016 года составила 70,96 млрд грн, что в 8,4 раза больше показателя 2015 года. Доход холдинга в 2016 году вырос на 48% - до 192,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года «Нафтогаз» получил 25 млрд грн чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 млрд грн. Валовая прибыль «Нафтогаза» по итогам 2015 года составила 12,5 млрд грн против 11 млрд убытка в 2014 году. Компания завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 млрд грн, что на 51% больше показателя 2014 года.