Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник повысились на фоне ожиданий снижения объемов добычи сырья Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и роста котировок на биржевых площадках США, передает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,5 доллара - до 41,65 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,46 доллара - до 43,70 доллара за баррель.