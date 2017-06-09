Газопровод в обход Украины: Еврокомиссия попросила мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку-2"

Еврокомиссия (ЕК) оформила запрос в Совет ЕС на мандат для ведения переговоров с Россией по проекту газопровода "Северный поток-2".

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Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия сегодня оформила запрос в Совет ЕС на мандат для переговоров с Российской Федерацией по ключевым принципам функционирования проекта газопровода "Северный поток-2", - идет речь в сообщении.

В ЕК хотят убедиться, что "Северный поток-2", в случае его построения, будет работать прозрачно с должным уровнем регуляторного надзора и согласно ключевым принципам международного права и законодательства ЕС в сфере энергетики.

По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, "Северный поток-2" не соответствует целям европейского рынка энергетики, однако, если он будет построен, необходимо обеспечить его функционирование в соответствии с законодательством ЕС.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

По оценкам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».