Газпром увеличит продажи газа в Британии

Британское маркетинговое подразделение российского газового монополиста Газпрома увеличит коммерческие продажи газа конечным потребителям в Великобритании на две трети в текущем году, сказал Рейтер глава компании.

"В Великобритании мы продадим 2 миллиарда кубометров в 2009 году", - сказал управляющий директор Gazprom Marketing & Trading Retail Джон Файнголд.

Он добавил, что в 2008 году было продано 1,2 миллиарда кубометров.

По его словам, компания также рассчитывает занять 15-20 процентов коммерческих поставок газа в Ирландии к концу следующего года.