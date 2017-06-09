Незаконные действия Госгеонедр остановили добычу газа в Сумской области и прервали газоснабжение четырех сел – "Укрнафта"

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" из-за незаконного отказа Государственной службы геологии и недр продлить спецразрешения на пользование нефтегазовыми недрами вынужденно остановила добычу природного газа на Южно-Панасовском месторождении, в результате чего без газоснабжения остались четыре села Липоводолинского и Роменского районов Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Вчера ночью "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области из-за незаконного отказа Госгеонедр продлить срок действия разрешения, который закончился 9 июня 2017 года", - сообщили в пресс-службе, добавив, что из-за вынужденной остановки добычи газа без газоснабжения остались жители сел Столярово и Яловый Окоп в Липоводолинском районе и сел Погожая Криница и Заруддя в Роменском районе.

"До 9 июня потребители получали газ через газораспределительную станцию Южная-Панасовка в объеме 4,6 тысячи кубометров в сутки", - уточнили в компании.

По информации пресс-службы, из-за отказа Госгеонедр продлевать действие спецразрешений 27 июня 2017 года компания "Укрнафта" вынуждена будет прекратить добычу еще на 4 месторождениях Сумской области - Анастасиевском, Рыбальском, Артюховском и Коржевском.

"В результате будет прекращено газоснабжение сел Малые Бубны, Бацманы, Гришино и Локня Роменского района. По информации Сумской облгосадминистрации, из-за непродления спецразрешений до конца июня без централизованного газоснабжения останется 8 населенных пунктов Сумщины, где проживают более 50 тысяч жителей. Техническая возможность альтернативного централизованного газоснабжения в этих населенных пунктах отсутствует", - заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что правление "Укрнафты" обратилось к президенту Украины с предложением внедрить временные чрезвычайные меры, которые позволили бы компании продолжать добычу на указанных месторождениях, пока не будут найдены альтернативные источники газоснабжения или решен вопрос о продлении спецразрешений.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" неоднократно сообщала о незаконных отказах со стороны Госгеонедр продлить 9 спецразрешений, срок действия которых истекает в 2017 году.

Должностные лица Госгеонедр мотивируют свои решения наличием у предприятия налогового долга, ссылаясь на пункт 15 положения Порядка предоставления специальных разрешений. При этом, указанное положение в соответствующей части признано противоправным и отменено решением Окружного административного суда Киева, которое вступило в законную силу 17 января 2017 года.

2 июня "Укрнафта" обратилась к президенту с просьбой предотвратить уничтожение компании в результате действий Государственной фискальной службы и Госгеонедр, считая действия госорганов неправомерными. Также компания просила главу государства поручить Кабмину начать процесс финансового оздоровления компании.

8 июня подразделение "Укрнафты" - "Ахтырканефтегаз" сообщило руководству региональной газоснабжающей компании "Сумыгаз" и местным органам власти о риске прекращения газоснабжения восьми населенных пунктов Сумской области из-за непродления спецразрешений.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.