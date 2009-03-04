Нефть ОПЕК снова дешевеет

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) дешевеет второй день подряд, на последнюю отчетную дату она опустилась ниже уровня в 42 доллара, сообщает РИА Новости..

По состоянию на 3 марта нефтяная "корзина" подешевела до 41,77 доллара за баррель против 42,98 доллара на 2 марта. Таким образом, стоимость "корзины" понизилась на 1,21 доллара.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года, когда был достигнут уровень в 140,73 доллара. В январе 2009 года средняя цена барреля нфети ОПЕК составила 41,52 доллара за баррель.