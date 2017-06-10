На Сумщине СБУ пресекла хищения сырья из нефтепроводов

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли хищения сырья из нефтепроводов, принадлежащих государственному предприятию.

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов страны регулярно "врезалась" в нефтепроводы госпредприятия для откачки продукции.

Затем злоумышленники автоцистернами вывозили нефтепродукты в соседние с Сумской области, где перерабатывали в топливо на подпольных мини-заводах для дальнейшей реализации.

"По предварительным подсчетам, злоумышленники успели похитить из нефтепроводов продукции почти на 60 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали семерых участников группировки во время очередной "врезки" и попытки похищения нефтепродуктов.

Правоохранителями изъято более 70 тонн похищенной нефти и пять грузовых автомобилей, которые использовались для транспортировки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.