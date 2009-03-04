В офисе "Нафтогаза" проходит обыск -СМИ

Служба безопасности Украины заявила, что в настоящее время в главном офисе компании "Нафтогаз Украины" проводятся следственные действия, сообщает Би-би-си.

Ранее в пресс-службе украинской государственной нефтегазовой корпорации сказали, что вооруженные люди "просто перепрыгнули через турникеты", не предоставив никаких удостоверений. По словам представителя СБУ, в "Нафтогазе" работает следственная группа, а не "какие-то люди в масках".

"Туда пришли наши следователи, которых сопровождают несколько сотрудников "Альфы", - заявила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко. По ее словам, все происходит в рамках закона.

Пресс-служба "Нафтогаза" заявляет, что следователи СБУ "пытались изъять оригиналы соглашений с "Газпромом" на транзит и поставку природного газа на 2009-2019 годы".

Как сообщили УНИАН в ЦСО УМВД Украины в г. Киеве, cотрудники Шевченковского райуправления милиции Киева выехали к зданию НАК «Нафтогаз Украины» (ул. Богдана Хмельницкого, 2) для выяснения, какие неизвестны лица силой проникли в здание компании.

Информация об инциденте была получена дежурной частью в 12.50. В частности, как отмечалось в сообщении, гражданское лицо и 8 человек в униформе прошли в здание «Нафтогаза», игнорируя охрану. Обстоятельства выясняются.

2 марта СБУ возбудила уголовное дело по факту завладения транзитным газом на общую сумму около 900 млн. долларов, поставлявшимся через территорию страны из России в Европу.