"Маски-шоу" в Нафтогазе, или во что выльется история растаможки

ТОР-новость сегодняшнего дня превзошла все ожидания. В первой половине дня неизвестные в камуфляжной форме и масках ворвались в здание Нафтогаза. Как заявил УНИАН пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья Саввин: «Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули турникет и пошли гулять по НАКу». По его словам, людей в масках было около 20-ти.

Столичная милиция отреагировала - сотрудники Шевченковского райуправления МВД выехали на место происшествия. По их данным, «нарушителями стали 9 человек – гражданское лицо и 8 униформийцев. Разбирательство продолжается…

Тень фирташевского газа

Этому предшествовало другое событие, которое к «захвату» газвого монополиста и привело – задержание СБУ таможенника Тараса Шепитько. На брифинге в аэропорту «Борисполь» премьер-министр Юлия Тимошенко назвала эти действия началом политических репрессий в отношении Энергетической таможни за растаможку 11 млрд. кубометров газа, находящегося в хранилищах Украины, в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

«Его обвинили в том, что он растаможил груз для Государства Украина, а не для коррупционных структур. Понятно, что все это делалось под давлением СБУ, под давлением Секретариата Президента, не исключаю, что без прямых команд Президента такое бы не произошло. Это пример того, что и Секретариат Президента, и СБУ готовы идти на самые циничные, незаконные и радикальные репрессивные действия для того, чтобы сохранить коррупцию и на ее базе профинансировать свои очередные выборы», - заявила премьер.

Она также сообщила, что сегодня в 7 часов утра представители СБУ пытались вручить повестку руководителю Энергетической таможни.

«Точно также себя ведут (представители СБУ) и в отношении сотрудников НАК «Нафтогаз Украины». Я думаю, что это показательная порка от Президента и его карманных служб против тех людей, которые готовы восстать против коррупции», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер отметила, что она лично и ее политическая команда не оставят эти факты без адекватной реакции, и сегодня в парламенте БЮТ будет требовать заслушать и.о. председателя СБУ Валентина Наливайченко по данному вопросу.

Выпад - удар

Все, что обещала премьер, не заставило себя ждать. Верховная Рада поручила спикеру Владимиру Литвину обратиться к генеральному прокурору Александру Медведько с предложением безотлагательно провести проверку законности возбуждения уголовного дела и задержания таможенника.

СБУ не сталось без ответа. Она объяснила задержание Шепитько его соучастием в преступлении - завладении должностными лицами Нафтогаза 6,3 млрд. куб. м газа. СБУ заявляет, что расследование уголовного дела проходит под контролем Генеральной прокуратуры и в строгом соответствии с законом. В офисе НАК сотрудники СБУ проводят следственные действия - выемку документов.

При этом в СБУ объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».

И.о председателя СБУ Валерий Хорошковский, отчитываясь в Верховной Раде, заявил, что речь идет о транзитном газе, «который продан предприятием «Газпром» России компании «РосУкрЭнерго», начиная с 2006 по 2008 год».

В.Хорошковский сказал, что «изменение режима транзита, согласно Таможенного кодекса, должностных инструкций таможенного органа, а также постановления правительства, возможно исключительно по решению владельца и при согласии таможенного органа». «Если этого не было, то это уже - должностное преступление», - подчеркнул он.

Обращаясь к народным депутатам Украины, он отметил, что ВР, принимая законы, констатировала равенство всех форм собственности, поэтому странной является позиция, когда считают, что защита одной формы собственности является важнее, чем другой.

Правовое поле по-украински

Речь идет об 11 млрд. кубометров газа, которые, как утверждает премьер, принадлежат Нафтогазу и который «Украина честно купила у Газпрома и заплатила деньги в полном объеме». Этот скандал проходит «под тенью» РосУкрЭнерго. Эта компания закачала данный объем «глубого топлива» в ПХГ во второй половине прошлого года. Но, в долг перед Газпромом. А газовые договоренности Москвы и Киева его «переформатировал» под НАК. Ситуация настолько мутная, что растаможка этого газа, как свидетельствуют сегодняшние события, добралась до «кутузки». Причем весь «сыр бор» произошел по совершении. По словам Тимошенко, 11 млрд. куб. м газа уже полностью растаможены в пользу НАК, «они полностью растаможены и сегодня являются собственностью Нафтогаза».

Права собственности и переуступку этих прав, как видно, каждая сторона излагает по-своему. При этом стоит напомнить комментарий независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута. Он ранее не исключал альтернативных вариантов развития спора. «Естественно, что ситуация может разрешиться быстрее, при условии применения к господину Фирташу (хозяину РосУкрЭнерго) или его партнерам каких-то специальных методов воздействия – если их будут объявлять в розыск, задерживать (Генпрокуратура России уже объявила в розыск владельцев компании «РосУкрЭнерго» Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина). После этого собственники «РосУкрЭнерго» могут «любезно» согласиться передать свое имущество и залоги кредиторам, в том числе и «Нафтогазу». При этом он подчеркивал, что использование этого объема газа без правовых оснований может повлечь серьезные проблемы для руководителей таможенной службы Украины и Нафтогаза. Как в воду глядел…

Кабмин стоит на своем

Правительство своих позиций не сдает. Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сознательно способствовал проведению силовой операции в НАК «Нафтогаз Украины», назначив, а затем перенеся встречу с и.о. председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО.

«Мне кажется, не случайно, когда началась атака на НАК «Нафтогаз», я пытался связаться с руководством НАК, но никого не было на месте. И.о. главы НАК «Нафтогаз» господин ДИДЕНКО в этот момент находился в Секретариате Президента, и я три часа не мог с ним связаться, поскольку у него был изъят мобильный телефон, и таким образом, господин Президент вместе с господином ХОРОШКОВСКИМ проводил операцию в интересах конкретных лиц», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, он смог связаться с И.ДИДЕНКО и сообщить ему о событиях в «Нафтогазе» только спустя три часа после силовой операции.

«ДИДЕНКО был шокирован, он три часа ничего не знал. Как только он зашел в Секретариат Президента, у него отняли мобильный телефон, и тогда уже начался штурм «Нафтогаза». Он от меня узнал, о том, что происходит в НАК «Нафтогаз», - пояснил он.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что сразу после этого телефонного разговора и.о. главы правления НАК «Нафтогаз» покинул Секретариат Президента и направился в здание компании.

А события идут по нарастающей

Но работникам Нафтогаза от правдивых прогнозов экспертов не лучше. Заместителя главного бухгалтера НАК Марию Кушнир работники «скорой» госпитализировали в столичную больницу №12. У нее случился сердечный приступ. Ее сопровождали сотрудники СБУ и несколько народных депутатов от БЮТ. По словам депутатов, они намерены охранять М.Кушнир в больнице.

По состоянию на 14.30 в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в центре Киева продолжается выемка документов. Как передает корреспондент УНИАН, в актовом зале компании сейчас находятся сотрудники Службы безопасности Украины и следователь следственного управления СБУ, который проводит выемку документов.

Сотрудники НАК не располагают точной информацией, какие конкретно документы изымаются. Сотрудники СБУ отказываются сообщать журналистам, какие документы будут изъяты.

В НАК сейчас находятся сотрудники СБУ и около 20 народных депутатов от БЮТ, в частности Сергей ВЛАСЕНКО.

По информации начальника Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентина ЗЕМЛЯНСКОГО, председатель правления НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА по-прежнему находится на больничном. В ходе сегодняшних событий в его кабинете никаких действий не проводилось.

Основные события происходили вокруг заместителя главного бухгалтера НАК Марии КУШНИР. Сотрудники СБУ заблокировали ее кабинет. Появилась информация, что СБУ пришло к М.КУШНИР на работу, т.к. она уклоняется от дачи показаний по делу.

В то же время, С.ВЛАСЕНКО утверждает, что только вчера М.КУШНИР 3,5 часа давала показания в СБУ.

Корреспондент УНИАН также передает, что чуть ранее в здании НАК произошла небольшая потасовка между сотрудниками СБУ и депутатами от БЮТ. Потасовка произошла в тот момент, когда сотрудники СБУ проводили выемку документов в актовом зале. Бютовцы, которых не допускали в зал, силой ворвались туда. Пострадавших не оказалось, просто звучали заявления, что «он меня ударил» и была давка. С двух представителей СБУ депутаты-бютовцы стащили маски, заявляя при этом, что те «выполняют преступные приказы» и «работают на ФИРТАША».

Никаких спецсредств ни сотрудники СБУ, ни охрана НАК "Нафтогаз" не применяли.

После 15.00 в НАК «Нафтогаз Украины» следователи СБУ продолжали работать с документами. По словам В.ЗЕМЛЯНСКОГО, они объяснили такие действия тем, что нецелесообразно выносить документы из здания «Нафтогаза», так как это может повредить работе компании.

Начальник юридической службы НАК «Нафтогаз Украины» Сергей ДАВИДЕНКО рассказал журналистам, что часть сотрудников СБУ поднялись на 5-й этаж, в помещения отдела таможенного оформления НАКа. По его словам, они пытались изъять оригиналы украинско-российских документов, которые были подписаны 19 января 2009 года в Москве.

«Они пытаются изъять оригинал контракта купли-продажи природного газа, оригинал контракта о транзите природного газа по территории Украины. Как руководитель юрслужбы «Нафтогаза» должен заметить – если оригиналов этих документов у НАК «Нафтогаз Украины» не будет, то НАК «Нафтогаз» не сможет проводить оформление того газа, который мы купили, не сможет оформлять транзит по территории Украины, не сможет исполнять свои права и обязанности по указанному контракту»...

Газпром заявляет

ОАО «Газпром» обеспокоен ситуацией, связанной с проведенными сегодня Службой безопасности Украины следственными действиями в центральном офисе НАК «Нафтогаз Украины".

Об этом сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром».

"Надеемся, что эти события не повлияют на полное и своевременное выполнение обязательств «Нафтогаза Украины» по оплате февральских поставок российского газа на Украину», - заявили в управлении.

Суд вынес решение

Шевченковский районный суд г. Киева своим постановлением приостановил следственные действия по делу в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» и Энергетической таможни.

Об этом сообщил сегодня журналистам народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО, который прибыл в помещение НАК «Нафтогаз Украины».

«Несколько минут назад Шевченковский суд приостановил следственные действия по делу в отношении должностных лиц «Нафтогаза» и Энергетической таможни. Все следственные действия должны быть приостановлены», - сказал он.

При этом депутат отметил, что ему не известно, кто подавал иск в суд, а «мне известен только этот факт относительно этого постановления».

Также С.ВЛАСЕНКО добавил, что «в связи с приостановлением этих действий природный газ не является арестованным».

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События 5 марта - на арену выходит Укртрансгаз

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, около 10.00 следователи СБУ в сопровождении бойцов подразделения «Альфа» пытались войти в здание ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» для проведения следственных действий.

«Сегодня пришли сотрудники Службы безопасности в сопровождении «Альфы» в здание «Укртрансгаза» для проведения следственных действий, которые вчера были приостановлены постановлением суда», – сказал он. При этом он добавил, что «сейчас они все находятся здесь».

СБУ уполномочена заявить

Как заявили в пресс-центре СБУ, следователи Службы безопасности проводят следственные действия в помещении «Укртрансгаза». Следователи зашли в «Укртрансгаз» с целью изучить соответствующую документацию. Как подчеркнули в СБУ, эти действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту присвоения 6,3 млрд. кубометров газа должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины». Как отметили в пресс-центре, все действия следователей происходят исключительно в рамках действующего законодательства.

К 13.00 следователи СБУ, которые прибыли сегодня утром в сопровождении бойцов подразделения «Альфа» в здание ДК «Укртрансгаза» НАК «Нафтогаз Украины» для проведения следственных действий, покинули помещение компании.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. «Они покинули здание. Составили протокол, что у них не взяли документы. Все закончилось…», – сказал он.

К 16.00 стало известно, что Служба безопасности Украины отпустила заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тараса ШЕПИТЬКО, задержанного по делу о присвоении должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” чужого имущества. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве первый заместитель главы СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, СБУ сегодня получила постановление Шевченковского районного суда Киева о приостановлении действий по данному уголовному делу, которое было вынесено 4 марта т.г.

“Мы это решение получили сегодня, и мы его выполняем и выполним, и до рассмотрения дела по сути... уже освободили работника таможенной службы, тем более, что он просто исполнитель”, – сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он также заявил, что СБУ предлагает НАК “Нафтогаз Украины” предоставить все документы, подтверждающие право собственности на спорный объем газа. По его словам, согласно имеющейся в СБУ оперативной информации, растамаживание газа происходило по поручению Кабинета министров Украины.

Вины Тимошенко нет

На сегодняшний день Служба безопасности Украины не наблюдает прямого участия премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в деле о присвоении должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” средств в особо крупных размерах. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве первый заместитель главы СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

«Перед законом равны все. И если будет доказана вина, то уголовное дело будет возбуждено в отношении любого, и в этом случае Юлия Владимировна не исключение. Что касается материалов, которые есть, то на сегодняшний день прямого участия премьер-министра в данный момент мы не наблюдаем», – сказал он.

Банки не остались в стороне

Двойное прохождение 1,7 млрд. долл. через счета НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” осуществлялось через "ВТБ Банк". Об этом заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Насколько законно проходили деньги - 1,7 млрд. долларов - дважды через счета «Нафтогаза», а также «Газпрома»? Эти платежи были сделаны через "ВТБ Банк", - сказал он, предлагая журналистам провести расследование относительно законности таких операций. Также В.ХОРОШКОВСКИЙ напомнил, что «1,7 млрд. долларов - это приблизительно квартальное поступление платежей в бюджет».

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Нарушение правового поля всегда влечет за собой «сердечные приступы». Именно сейчас это наблюдается в отношении Украины…

(УНИАН)