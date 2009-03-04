СБУ не нарушила законодательство

Служба безопасности Украины не нарушила никаких норм законодательства Украины при расследовании дела о транзитном газе «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады и.о. председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

«Мы не нарушили ни одной статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов”, - подчеркнул он, добавив, что «все процессуальные действия по открытию уголовного дела нами абсолютно четко выполнены».

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что СБУ работает в режиме «ежедневного общения» с Генеральной прокуратурой и согласовывает с ней «каждый свой шаг».

Он добавил, что уголовное дело возбуждено по ст.191 ч.5 Уголовного кодекса - присвоения чужого имущества.

В то же время «таможенник задержан по другой статье Уголовного кодекса, связанной со служебным преступлением, и на основании этого он и задержан», сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он отметил, что речь идет о транзитном газе, «который продан предприятием «Газпром» России компании «РосУкрЭнерго», начиная с 2006 по 2008 год».

В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал, что «изменение режима транзита, согласно Таможенного кодекса, должностных инструкций таможенного органа, а также постановления правительства, возможно исключительно по решению владельца и при согласии таможенного органа». «Если этого не было, то это уже - должностное преступление», - подчеркнул он.

Обращаясь к народным депутатам Украины, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что ВР, принимая законы, констатировала равенство всех форм собственности, поэтому странной является позиция, когда считают, что защита одной формы собственности является важнее, чем другой.

Как сообщал УНИАН, СБУ 2 марта возбудила уголовное дело по факту завладения должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” по предварительному сговору группой лиц 6,3 млрд. кубометров транзитного природного газа на сумму свыше 7,4 млрд. грн.

3 марта в ходе расследования уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства был задержан соучастник преступления - заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни.

Также в СБУ отметили, что еще 28 января 2009 года направили официальное предостережение Энергетической региональной таможне Украины и Кабинету министров с требованием не допустить незаконных действий относительно объемов газа, находящихся под таможенным контролем и заявленных в таможенном режиме как «транзит».