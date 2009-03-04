Конфликт не повлияет на расчеты с ”Газпромом”

НАК “Нафтогаз Украины” заявляет, что конфликт вокруг компании не повлияет на текущие расчеты за газ с ОАО “Газпром” (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК “Нафтогаз Украины” Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня в Киеве журналистам.

“Мы саккумулировали деньги и имеем понимание “Газпрома”, и имеем определенные объемы. Поэтому я думаю, что никаких проблем с расчетами за объемы, потребленные в феврале, не будет”, - сказал он.

Также В.ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что в данный момент часть людей в черной камуфляжной форме и масках, которые прибыли сегодня в здание НАК “Нафтогаз Украины” в Киеве, покинули помещение, а часть людей остается в здании.