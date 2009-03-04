Ющенко не причастен к событиям в «Нафтогазе»

В Секретариате Президента Украины отрицают причастность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к событиям вокруг НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, комментируя по просьбе журналистов заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о давлении со стороны главы государства на Службу безопасности Украины.

«Это не моя компетенция, но я с вами всегда откровенен: если бы я что-то на эту тему в Секретариате Президента слышал за эти дни – я здесь не последний человек, я бы вам сказал», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что ничего подобного в Секретариате не слышал.