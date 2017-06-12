В Сумской области преступники похитили нефть на сумму более 1 миллиона гривен

Прокуратурой Сумской области сегодня, 11 июня, согласовано сообщение о подозрении четырем лицам, задержанным накануне сотрудниками СБУ во время похищения нефтепродуктов на сумму более 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Установлено, что преступная группировка путем врезки в нефтепровод нефтегазодобывающего управления «Ахтырканефтегаз» компании «Укрнафта» откачивали нефтепродукты для дальнейшей их реализации. Оперативники изъяли более 70 тонн похищенной нефти и пять грузовых автомобилей, которые использовались для транспортировки.

«Сейчас все четыре подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Следователями и прокурорами уже подготовлено ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей и наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники задержанных и места сбыта похищенного сырья», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 июня на Сумщине сотрудники СБУ задержали семь человек во время очередной «врезки» в нефтепровод и попытки похищения нефтепродуктов.

Установлено, что злоумышленники автоцистернами вывозили нефтепродукты в соседние с Сумской областью области, где перерабатывали на топливо на подпольных мини-заводах для дальнейшей реализации.

По предварительным подсчетам, в целом злоумышленники успели похитить из нефтепроводов продукцию почти на 60 млн грн.