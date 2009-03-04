В «Нафтогаз» прибыла опергруппа МВД

В помещение НАК «Нафтогаз Украины» прибыла следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, четыре человека в милицейской форме, двое в званиях лейтенантов и двое - старших лейтенантов, беспрепятственно зашли в помещение НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» корреспонденту УНИАН сообщили, что следственная группа СБУ продолжает работу с документами в помещении компании.

Также по громкоговорителю в помещении компании выступил первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, который призвал работников не беспокоиться и выполнять свою работу, сохранять спокойствие и поблагодарил всех сотрудников компании за понимание.