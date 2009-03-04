Ющенко сознательно способствовал силовой операции в НАК

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сознательно способствовал проведению силовой операции в НАК «Нафтогаз Украины», назначив, а затем перенеся встречу с и.о. председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мне кажется, не случайно, когда началась атака на НАК «Нафтогаз», я пытался связаться с руководством НАК, но никого не было на месте. И.о. главы НАК «Нафтогаз» господин ДИДЕНКО в этот момент находился в Секретариате Президента, и я три часа не мог с ним связаться, поскольку у него был изъят мобильный телефон, и таким образом, господин Президент вместе с господином ХОРОШКОВСКИМ проводил операцию в интересах конкретных лиц», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, он смог связаться с И.ДИДЕНКО и сообщить ему о событиях в «Нафтогазе» только спустя три часа после силовой операции.

«ДИДЕНКО был шокирован, он три часа ничего не знал. Как только он зашел в Секретариат Президента, у него отняли мобильный телефон, и тогда уже начался штурм «Нафтогаза». Он от меня узнал, о том, что происходит в НАК «Нафтогаз», - пояснил он.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что сразу после этого телефонного разговора и.о. главы правления НАК «Нафтогаз» покинул Секретариат Президента и направился в здание компании.