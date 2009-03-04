Турчинов: Дубина до сих пор находится в больнице

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА до сих пор находится в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Насколько мне известно, он (О.ДУБИНА) находится в больнице, и мы ожидаем его выздоровления», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 22 января О.ДУБИНА попал в клиническую больницу «Феофания» в прединфарктном состоянии с диагнозом ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит.

23 января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.

В то же время по информации заместителя руководителя Государственного управления делами по медицинским вопросам Ростислава ВАЛИХНОВСКОГО, О.ДУБИНЕ “на диагностическом этапе был применен метод коронарографии, который исключил необходимость в проведении эндоваскулярного хирургического вмешательства”.