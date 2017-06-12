В России уверены, что нефтяной рынок стабилизируется в следующем году
По мнению министра энергетики РФ, для стабилизации рыночного баланса необходимо, чтобы показатель запасов нефти упал до среднего за пять лет.
Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность, что нефтяной рынок стабилизируется к концу первого квартала 2018 года. Об этом он сказал в понедельник в эфире телеканала CNBC, передает ТАСС.
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"Сегодня оборот падает. Для стабилизации рыночного баланса необходимо, чтобы показатель (запасов нефти – ред.) упал до среднего за пять лет. Мы уверены, что это произойдет в течение нескольких ближайших кварталов, возможно к концу первого квартала следующего года", - сказал он.
Напомним, страны ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, в ноябре 2016 года заключили сделку о сокращении добычи нефти. Они должны были в первом полугодии 2017 года снизить ее производство на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.
На майской встрече в Вене участники продлили договор еще на девять месяцев – до апреля 2018 года.