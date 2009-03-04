Действиями в отношении НАК хотят сорвать газовые договоры

Эксперты считают, что сегодняшние действия СБУ, касающиеся НАК «Нафтогаз Украины» ставят целью срыв газовых договоренностей с российским «Газпромом».

PR-група «Политтех» провела опрос среди политических экспертов, задав им вопрос: «Что означают сегодняшние действия СБУ в отношении должностных лиц «Нафтогаза»?

Президент аналитического центра «Открытая Украина» Игорь ЖДАНОВ критикует втягивание правоохранительных органов в политическую борьбу. «Я вспоминаю времена Леонида КУЧМЫ, когда правоохранительные органы втягивались в политическую борьбу. Выборочное применение законодательства было привычной практикой. За принадлежность к оппозиции или отличное от власти мнение следовало ожидать проверки от налоговой или уголовное дело или «маски-шоу», - говорит эксперт и напоминает, что когда Виктор ЮЩЕНКО баллотировался в Президенты Украины, «он собственно выступал против этого».

Сегодня же, по мнению И.ЖДАНОВА, «В.ЮЩЕНКО перешел определенную черту. Практически впервые во времена его президентства СБУ и их подразделения «Альфа» абсолютно явно втянуты в политическую борьбу и сведение счетов на определенной стороне. К сожалению, не в государственных интересах».

«Нафтогаз» является национальной акционерной компанией, полностью государственной структурой, отмечает эксперт. Сейчас же пытаются помочь другой структуре, которая недавно была монопольным поставщиком газа в Украине. «Я имею в виду «РосУкрЭнерго», - сказал И.ЖДАНОВ.

Кроме этого, считает он, у «Нафтогаза» сейчас могут возникнуть определенные проблемы с расчетами за газ перед «Газпромом». «Если сейчас арестуют счета или каким-то иным образом заблокируют счета «Нафтогаза», то рассчитаться перед «Газпромом» будет очень тяжело. Если такой расчет не будет проведен, то к Украине будут применены санкции. Мы будем вынуждены выписывать газ, поступающий в Украину. В общем это наносит большой удар по репутации «Нафтогаза» и украинского государства в целом. Последствия такого критического сценария развития событий будут просто катастрофическими для Украины», - подчеркнул И.ЖДАНОВ.

Директор социальной службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что «все, что делает СБУ, носит либо политический заказной характер, либо коммерческий. Аресты, выемка документов - это чьи-то заказы. Что касается защиты национальных интересов СБУ довольна стеснительная. Поэтому этот заказ, скорее всего, коммерческий заказ, от пострадавших газовых посредников».

По словам В.НЕБОЖЕНКО, другим, более важным моментом является тот факт, что «нападение СБУ на «Нафтогаз» совпало со временем расчетов «Нафтогаза» с «Газпромом». Это попытка срыва проплаты за российский газ. Следующим шагом союза СБУ и «Газпрома» будет заявление российского монополиста. Вот в чем политическая составляющая деятельности СБУ – не дать «Нафтогазу» вернуть свой долг «Газпрому».

Эксперт прогнозирует, что «буквально через день мы услышим невинное заявление «Газпрома», что, несмотря на проблемы с СБУ, платить за газ нужно своевременно. Поэтому, это, скорее всего, какая-то скоординированная работа каких-то кротов из СБУ с газпромовскими чиновниками».

По мнению директора PR-групи «Polittech» Тараса БЕРЕЗОВЦА, задержание СБУ таможенника Тараса ШЕПИТЬКО – ход в ответ со стороны Президента Виктора ЮЩЕНКО на вчерашнюю отставку главы МИД Украины Владимира ОГРЫЗКО. Причина столь «блестящего» ответа Банковой лежит в плоскости президентской кампании. Как отмечает эксперт, «В.ЮЩЕНКО хочет, чтобы его начали воспринимать как жесткого политика в стиле «зуб за зуб». Это как в шахматной партии: когда черный король не может напрямую атаковать белую королеву, потому что у него для этого нет ни запаса хода, ни времени, тогда он смотрит, какую из более мелких фигур можно безболезненно убрать».

По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, «маски-шоу» в «Нафтогазе» - это уже из другой оперы. Момент был подобран идеально – премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО с визитом во Франции, где договаривается о кредитах, а здесь Президенту Франции Николя САРКОЗИ на стол кладут «молнию» - в Украине хаос, крупнейшая государственная нефтегазовая компания под атакой спецслужб. Намек прозрачный – премьер не контролирует ситуацию в стране, договариваться с ней ни о каких кредитах нельзя. Поэтому это сильный удар по международному имиджу правительства. Но для европейцев наезд на «Нафтогаз» их медиа поставят в один ряд с «маски-шоу» ФСБ в России. А это уже мощный удар по имиджу Украины как демократии».

Кроме того, считает эксперт, "для западных партнеров очевидными являются и мотивы действий В.ЮЩЕНКО – это нескрываемое лоббирование интересов компании «РосУкрЭнерго». Когда он назначал ХОРОШКОВСКОГО к СБУ, эксперты сразу сделали вывод – Валерий Иванович будет курировать в спецслужбе «Департамент защиты РУЭ». Здесь, как мне кажется, должна сказать свои слово Генпрокуратура, которая должна отстранить В.ХОРОШКОВСКОГО от исполнения обязанностей председателя СБУ».

Т.БЕРЕЗОВЕЦ также отметил: то, что В.ЮЩЕНКО лично ввязался в этот конфликт, сделает его на Западе парией.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отмечает, что «газ в Украине всегда связан с политикой. Вопрос, кому будет принадлежать газ, - Дмитрию ФИРТАШУ или государству Украина, сейчас просто выявил наиболее яркие формы так называемого патриотизма В.ЮЩЕНКО».

По его словам, здесь говорить о сговоре с СБУ не стоит. "Это просто поручение от Президента, который воюет с Ю.ТИМОШЕНКО. Это его последние аргументы. Он больше ни на что не влияет и только контролирует одну силовую структуру - СБУ. Там он может сколько угодно вне закона держать исполняющего обязанности. В.ЮЩЕНКО хочет просто помешать государству получить деньги и газ, а хочет, чтобы он очутился в бумажнике руководителя «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАША. А это около 2 миллиардов долларов».

«Хочется спросить, - говорит М.ПОГРЕБИНСКИЙ – что, компания Д.ФИРТАША добывает газ? Или же она транспортирует? Она ничего не добывает, не транспортирует, а просто калькулирует! Откуда у них может быть газ на 2 миллиарда долларов?».

Эксперт думает, что «такая война - не последний шаг В.ЮЩЕНКО, но один из последних аргументов Президента в борьбе против правительства. Это попытка сорвать газовые договоренности между Ю.ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ. На заседании СНБОУ В.ЮЩЕНКО дал четко понять, что он считает их предательскими. И, несмотря на то, что на Западе, в Европе уже даже не хотят разговаривать с В.ЮЩЕНКО и поддержали газовые договоренности (даже США дали понять, что с этим нужно кончать), тем не менее, В.ЮЩЕНКО продолжает воевать».

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА отмечает: «Создается впечатление и сложно найти аргументы, которые бы отрицали это, что такие действия СБУ вызваны отстаиванием интересов структуры «РосУкрЭнерго», которая имеет сомнительную репутацию. В цивилизованных же странах все происходит наоборот: там отстаиваются интересы государства в отношениях с частными структурами. Это действительно печально, но речь идет об открытой борьбе за интересы «РосУкрЭнерго».

В.БАЛА считает, что "вопрос расторжения соглашений между «Нафтогазом» и «Газпромом» является одним из ключевых в этой истории. Для того, чтобы показать, что государство не может эффективно решать газовые вопросы, заказчики таких действий СБУ в агонии идут на беспрецедентные действия. Понятно, что когда сорвать действующие соглашения, то в «РосУкрЭнерго» появляется повод для того, чтобы раскрутить кампанию по тому, что собственно «РУЭ» является единственным надежным транспортировщиком газа. Очень жаль, что определенные руководители государства занимаются такими делами».