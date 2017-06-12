Украина через 5 лет сможет импортировать газ из Норвегии – Минэнергоугля

Украина сможет с 2022 года импортировать газ из Норвегии через территорию Польши, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию подписанного меморандума между Польшей и Данией о сотрудничестве для обеспечения поставок газа из Норвегии.

Читайте такжеУкраина и Польша планируют в течение 5 лет создать европейский газовый хаб

«Прямой поток норвежского газа в Украину - теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор #UAPL: осенью должна начаться закупка труб», - написал Белявский.

Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля ожидает, что в конце 2020 – начале 2021 года будет запущен новый газопровод-интерконнектор, который позволит увеличить объём возможных поставок газа из Польши до 7 млрд куб. м в год.

В июне 2016 года украинский и польский операторы газотранспортных систем – компании «Укртрансгаз» и Gaz-System S.A. – завершили подготовку технико-экономического обоснования данного проекта. В начале декабря 2016 года компании подписали соглашение о правилах взаимодействия для реализации проекта.

Справка УНИАН. Газовый интерконнектор «Польша – Украина» будет включать строительство магистрального газопровода «Германовичи – польско-украинская граница» общей длиной примерно 1,5 км на территории Польши и «Бильче-Волыця – украинско-польская граница» протяженностью почти 110 км на территории Украины.

Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи – Страхоцина, Страхоцина – Погорская Воля, Погорская Воля – Творзен и Творов – Творзен.

Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличение возможностей импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечение возможности хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна обеспечить увеличение пропускной способности ввиду того, что сейчас максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 млрд куб. м в год.