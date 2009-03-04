«Газпром» переживает за «Нафтогаз»

ОАО «Газпром» обеспокоен ситуацией, связанной с проведенными сегодня Службой безопасности Украины следственными действиями в центральном офисе НАК «Нафтогаз Украины".

Об этом сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром».

"Надеемся, что эти события не повлияют на полное и своевременное выполнение обязательств «Нафтогаза Украины» по оплате февральских поставок российского газа на Украину», - заявили в управлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня предпринимаются попытки блокирования расследования».

После того, как в здание «Нафтогаза» вошли сотрудники спецподразделения СБУ, у заместителя главного бухгалтера НАК Марии КУШНИР случился сердечный приступ. Работники «скорой помощи» госпитализировали ее в столичную больницу №12.

В то же время начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК “Нафтогаз Украины” Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ заявил, что конфликт вокруг компании не повлияет на текущие расчеты за газ с ОАО “Газпром”.

“Мы саккумулировали деньги и имеем понимание “Газпрома”, и имеем определенные объемы. Поэтому, я думаю, что никаких проблем с расчетами за объемы, потребленные в феврале, не будет”, - сказал он.