11,5 млрд. куб. м газа для «Нафтогаза» растаможены

Гостаможслужба растаможила для НАК «Нафтогаз Украины» 11,5 млрд. куб. м газа из украинских подземных газовых хранилищ (ПГХ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на слова председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

А. МАКАРЕНКО также отметил, что раньше этот газ не заявлялся для растаможки компанией "РосУкрЭнерго" и не был оформлен на эту компанию. Как только НАК "Нафтогаз", государственная компания, обратилась в Гостаможслужбу и подала документы, Гостаможслужба осуществила для нее растаможивание в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля на таможне была начата растаможка газа, принадлежавшего ранее «РосУкрЭнерго», в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом заявляла премьер-министр Украины Юлия ТМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что расчет за этот газ с «Газпромом» в размере 1,7 млрд. долл. уже произведен средствами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

Ранее, 23 января, тогдашний председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

В свою очередь премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО настаивала, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление 11 млрд. кубометров газа, который НАК «Нафтогаз» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

Справка УНИАН. Согласно подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.