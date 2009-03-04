Кабмин хочет проанализировать контракты «Укринтерэнерго»

Кабинет Министров Украины поручил Министерству топлива и энергетики проанализировать контрактную базу госпредприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» по экспорту электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, комментируя появившуюся в СМИ информацию об инициативе правительства возобновить аукционы по продаже электроэнергии, поставляемой на экспорт.

«Есть поручения (Минтопэнерго – УНИАН) о кадровом обеспечении, проанализировать контракты и те, которые не соответствуют интересам Украины, не должны продолжаться, и (следует – УНИАН) обеспечить максимальный объем экспорта украинской электроэнергии», – сказал он.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что вопросы, связанные с экспортом электроэнергии, стали предметом отдельного рассмотрения на заседании Кабинета Министров Украины.

«Мы рассматривали этот вопрос на заседании правительства, будут кадровые изменения в этом секторе. Мы заинтересованы обеспечить максимум экспорта электроэнергии западным потребителям. Это очень важный вопрос, над которым сейчас работает Министерство топлива и энергетики», – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, в какой компании предполагается произвести кадровые замены, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Я думаю, что в ближайшее время, когда будут вынесены кадровые предложения министрам, вы об этом узнаете. Я еще раз хочу сказать – давайте не будем называть фамилии, все люди должны работать и пытаться работать как можно лучше. Я не исключаю кадровых изменений для того, чтобы усилить руководство этого направления».

Напомним, в 2007 году «Укринтерэнерго» провело пять аукционов, на которых выставлялась экспортная мощность Бурштынского острова в 100 МВт. В ходе аукционов экспортная цена украинской электроэнергии достигала 0,09 долл. за кВт/ч. Все объемы выкупались компаний Energy Capital Zrt (Венгрия), которая входит в Korlea Invest Holding украинского бизнесмена Василия БЕЧВАРЖА. Однако в октябре 2007 года «Укринтерэнерго» прекратило аукционы в связи с судебным иском Energy Capital Zrt. Сегодня «Укринтерэнерго» возглавляет Андрей ИВАНЧУК. С 11 декабря 2008 года А.ИВАНЧУК находится в отпуске по уходу за ребенком. На общем собрании членов Оптового рынка электроэнергии в субботу, 28 февраля, кандидатура А.ИВАНЧУКА не была поддержана при избрании в состав голосующих директоров по классу поставщиков.

Справка УНИАН. «Остров Бурштынской ТЭС» включает в себя Закарпатскую область, южную часть Львовской, западную часть Ивано-Франковской области. Собственное потребление «острова» в зимний период составляет 1050-1100 МВт. Покрытие нагрузки осуществляется в основном Бурштынской электростанцией, а также Калушской ТЭЦ (установленная мощность 200 МВт) и Теребля-Рикской ГЭС (27 МВт). Максимальная рабочая мощность электростанций «острова» – 1900-1940 Мвт. Экспортный потенциал "острова" на сегодня составляет 500-550 МВт. Внутренняя сеть «острова» сформирована линиями 110-400 кВ. Венгерское направление ЛЭП – 750 кВ «Западноукраинская-Альбертиша», 400 кВ «Мукачево-Шайосегед», 220 кВ «Мукачево-Кишварда», 220 кВ “Мукачево-Тисалек”. В Словакию – 400 кВ «Мукачево-Капушаны», в Румынию – 400 кВ «Мукачево-Рошиор».