«Нафтогаз» перечислил более 80% суммы за февральский газ

НАК «Нафтогаз Украины» перечислил более 80% суммы за потребленный в феврале российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» перечислил более 80% суммы за потребленный в феврале газ, и у нас есть подтверждение банка-корреспондента о том, что «Газпром» получил эти деньги», - сказал он.

Также собеседник агентства отметил, что остальная сумма будет заплачена в установленные контрактом сроки – до 7 марта.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.