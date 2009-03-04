Ющенко полностью поддерживает действия СБУ по «Нафтогазу»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО полностью поддерживает действия сотрудников Службы безопасности, которые возбудили и расследуют уголовное дело по подозрению должностных лиц «Нафтогаза Украины» и таможни в совершении должностного преступления.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

«Спецслужба действует исключительно на законных основах и в рамках полномочий, определенных законодательством», - отметила И.ВАННИКОВА.

В то же время, по ее словам, глава государства предостерегает СБУ от каких-либо противоправных действий, в первую очередь, от нарушений законных прав и свобод граждан, законность будет неуклонно соблюдаться.

«Действия сотрудников СБУ довольно жесткие, как того и требуют обстоятельства этого дела. Президент убежден: в расследовании выявленных злоупотреблений как раз и нужно проявить адекватную решительность и настойчивость. Период вялости и профессиональной апатии в деятельности правоохранительной системы нужно заканчивать», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Она добавила, что глава государства рассчитывает на профессионализм и юридическую безукоризненность во всем комплексе оперативных и следственных действий.

«Президент категорически не воспринимает всю политическую шумиху, которая поднялась вокруг этого дела и действий СБУ. Все громкие заявления - сигнал обществу о том, чьи корыстные интересы затронули действия сотрудников Службы безопасности», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Она также сообщила, что руководство СБУ постоянно держит Президента в курсе всех обстоятельств этого дела. Глава государства лично контролирует ход расследования.