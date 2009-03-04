Конфликт вокруг Нафтогаза является банальной коррупцией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» возник не из-за противостояния Президента и премьера, а является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Париже после встречи с президентом Франции Николя САРКОЗИ, отвечая на вопрос украинских журналистов.

Премьер подчеркнула, что правительство не позволит подобных действий. «Я как премьер-министр достаточно больно дам по рукам всем, кто зарится на государственную собственность», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодняшними действиями СБУ пыталась парализовать деятельность НАК «Нафтогаз», разрушить программу обеспечения Украины природным газом, сорвать расчеты «Нафтогаза» с «Газпромом», а также запугать людей, которые имели отношение к растаможиванию газа в интересах НАК «Нафтогаз Украины».

«Они хотели, безусловно, применить все свои рычаги влияния, включая и силовые структуры, для того, чтобы не расстаться с 11 млрд. кубометров газа и 5 млрд. долл. как следствие. Это очевидно. И если кто-то думает, что это борьба личностей, то это банальная борьба коррупционной группы за деньги, которые им не принадлежат», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Служба безопасности заявляет, что расследование уголовного дела происходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных службе.

Сегодня утром, 4 марта, перед отбыванием во Францию Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в Украине начались политические репрессии относительно сотрудников Энергетической таможни за розмитнення 11 млрд. куб. м природного газа, которые содержатся в хранилищах Украины, в интересах НАК «Нафтогаз Украины».

«Начались аресты людей, которые на своих должностях противостоят коррупции, не выполняют преступных приказов высоких должностных лиц», - заявила премьер, сообщив о задержании Т.ШЕПИТЬКО.

«На него оказывалось давление, которое было связано с тем, что его заставляли растаможить природный газ, который Украина купила в хранилища у Российской Федерации, – 11 млрд. куб. м. Этого сотрудника таможни заставляли растаможить указанный газ на «РосУкрЭнерго». Таможенник не совершил никаких преступных действий – он растаможил природный газ, который Государство Украина в лице НАК «Нафтогаз Украины» купила у «Газпрома», - растаможил на НАК «Нафтогаз Украины». Он не подчинился преступным приказам растаможить данный газ на коррупционной основе для теневой структуры «РосУкрЭнерго», и за это он вчера поплатился своей свободой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она сообщила, что 11 млрд. куб. м газа были полностью растаможены в интересах НАК «Нафтогаз Украины» по соглашению купли-продажи. «Они официально и законно куплены, они полностью растаможены и сегодня являются собственностью НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.