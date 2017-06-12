"Укргазвыдобування" в первом квартале получила почти 8 миллиардов прибыли

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в первом квартале 2017 года получила 7,829 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как по итогам января-марта 2016 года компания получила 356 миллионов гривень убытка.

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Как говорится в отчете компании, доход от реализации продукции "Укргазвыдобування" за январь-март 2017 года увеличился в 2,8 раза – до 17,964 миллиарда гривень. Валовая прибыль увеличилась в 48 раз - до 10,206 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 77,9 раза - до 11,919 миллиарда гривень с 153 миллионов гривень. Доход компании за 2016 год увеличился в 2,5 раза – до 55,041 миллиарда гривень. Валовая прибыль увеличилась в 6,3 раза - до 19 миллиардов гривень.

"Укргазвыдобування" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров.

В настоящее время компания реализует программу "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.