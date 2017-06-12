Хозсуд Киева отказался списать дивиденды "дочки" Газпрома в счет штрафа АМКУ

Хозяйственный суд Киева отказал Государственной исполнительной службе в списании 84 миллионов гривень дивидендов с "Газтранзита" - украинской дочерней компании российского газового монополиста - в рамках исполнительного производства по взысканию с "Газпрома" штрафа в размере около 172 миллиардов гривень, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

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Об этом говорится в материалах суда, опубликованных на сайте инстанции.

Согласно сообщению, в конце апреля 2017 года решением общего собрания акционеров компании "Газтранзит" был утвержден порядок распределения прибыли за 2016 год, а именно: направить на выплату дивидендов более 209 миллионов гривень, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2016 год.

По данным государственной исполнительной службы, так как "Газпром" владеет 40,2% простых именных акций компании "Газтранзит", он получит 84 миллионов гривень.

В свою очередь суд принял во внимание закон "Об акционерных обществах", которым установлено, что выплата дивидендов по простым акциям осуществляется из чистой прибыли на основании решения акционеров в срок, не превышающий шесть месяцев со дня принятия решения (октябрь 2017 года).

Суд пришел к выводу, что заявление исполнительной службы удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 перечень акционеров "Газтранзита", имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, не определен.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Министерство юстиции Украины направило "Газпрому" постановление об аресте акций его дочерней компании "Газтранзит" в рамках исполнительного производства по взысканию с "Газпрома" штрафа в размере почти 172 миллиардов гривень.

В свою очередь министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества "Газпрома" с целью взыскания штрафа.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 172 миллиардов гривень.

В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 миллиардов гривень (около 3,4 миллиардов долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 миллиарда гривень за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.