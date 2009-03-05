Мировые цены на нефть резко повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились на 9% на фоне статистики, свидетельствующей о неожиданном снижении запасов сырья в США и увеличении спроса на топливо, передает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 3,73 доллара - до 45,38 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,42 доллара - до 46,12 доллара за баррель.