Тимошенко надеется получить средства на модернизацию ГТС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что 23 марта на специальной конференции в Брюсселе будет определена сумма, необходимая НАК «Нафтогаз Украины» для модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Париже после встречи с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

«Я думаю, что эта конференция пройдет успешно, и Украина имеет шанс получить серьезный кредитный долгосрочный ресурс для модернизации ГТС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что во время встречи с Н.САРКОЗИ она его заверила в том, что все подписанные с Россией газовые соглашения исключают какие-либо проблемы по поставкам газа в Европу, и Украина как была, так и остается надежным транзитером газа в страны Европы.