Цены на нефть растут после значительного падения на прошлой неделе

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, передает Gazeta.ru.

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Июльские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,19%, до $46,27 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,21%, до $48,50 за баррель.

Как сообщал УНИАН, 7 июня мировые цены на нефть ускорили падение и снизились более чем на 3%.