Счетные палаты России и Украины проверяют RosUkrEnergo

Счетные палаты России и Украины параллельно проверяют деятельность компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). Об этом сообщил аудитор Счетной палаты России (СПР) Сергей СУХОРЕВ в интервью газете «ДЕЛО».

По его словам, предметом ревизии для российской стороны являются поставки в Украину газотрейдером голубого топлива и выполнение всех обязательств посредника. Выводы аудиторов могут быть готовы уже в апреле.

«Говорить об окончательных результатах проверки еще рано, думаю, что она будет закончена в ближайший месяц», - сказал С.СУХОРЕВ.

По его словам, работой RosUkrEnergo уже успели заинтересоваться и депутаты Совета Федераций России.

Параллельно с СПР проверяет деятельность RosUkrEnergo и Счетная палата Украины, с которой российская сторона имеет договор о сотрудничестве еще с 1998 года.

По словам С.СУХОРЕВА, совсем недавно руководство СПР встречалось с главой украинской Счетной палаты Валентином СИМОНЕНКО. Тогда был подписан протокол о параллельной проверке структуры, контролируемой украинским бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ.

В украинской Счетной палате изданию также подтвердили информацию о проверке деятельности RosUkrEnergo. «На сегодня идет проверка, но ее результаты станут известны минимум через несколько недель», - говорит секретарь палаты Анатолий ЮХИМЧУК.

«Инициатива расследования принадлежит Юлии ТИМОШЕНКО и Владимиру ПУТИНУ, однако очень странно, что этот вопрос был возложен на счетные палаты Украины и России. Ведь, как известно, наши органы проверяют расчетные операции государственных органов, каковым RosUkrEnergo не является», - рассказал другой источник в Счетной палате, пожелавший не называться.

«Объем аудита украинской стороной больше, чем у нас, поэтому мы подписали протокол проверки параллельно. В частности, могу сказать, что наших украинских коллег главным образом в деятельности RosUkrEnergo интересует непрозрачность относительно ценообразования на газ, который был поставлен в Украину за последние несколько лет. Для нас же этот вопрос о формировании цен полностью понятен», - говорит С.СУХОРЕВ.

Издание также отмечает, что россияне проверяют работу RosUkrEnergo за два последних года – 2007 и 2008, тогда как украинская сторона расширила сроки деятельности газового трейдера до трех лет: начиная с 2006 года.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo создана в 2004 году, 50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10% акций).