Нефть ОПЕК значительно подорожала

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) значительно выросла и поднялась выше отметки в 43 доллара, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 4 марта нефтяная "корзина" подорожала до 43,79 доллара за баррель против 41,77 доллара в предыдущий день торгов. Таким образом, стоимость "корзины" возросла на 2,02 доллара.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года, когда был достигнут уровень в 140,73 доллара. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель. В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,52 доллара за баррель, в феврале - 41,35 доллара.