Россия сократила в январе экспорт газа

Россия в январе 2009 года сократила экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 4,8 миллиарда кубометров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

В страны СНГ за отчетный период продано 0,8 миллиарда кубометров газа, что на 72,8% меньше, чем в январе 2008 года.

Всего, по данным ФТС, Россия в январе 2008 года экспортировала 5,6 миллиарда кубометров природного газа на 1,906 миллиарда долларов.

Россия в 2008 году увеличила экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья на 2,6% по сравнению с 2007 годом - до 158,4 миллиарда кубометров. В страны СНГ за минувший год продано 15,9 миллиарда кубометров газа, что на 5,7% меньше, чем в 2007 году. Всего, по данным ФТС, Россия в 2008 году экспортировала 174,3 миллиарда кубометров природного газа на 66,4 миллиарда долларов.

По данным Росстата, добыча газа в РФ в 2008 году выросла на 1,6% - до 663 миллиардов кубометров.