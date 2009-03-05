СБУ пытается войти в здание «Укртрансгаза»
10:40, 05 марта 2009Энергетика
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В сопровождении «Альфы»
Следователи СБУ в сопровождении бойцов подразделения «Альфа» пытаются войти в здание ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» для проведения следственных действий.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.
«Сегодня пришли сотрудники Службы безопасности в сопровождении «Альфы» в здание «Укртрансгаза» для проведения следственных действий, которые вчера были приостановлены постановлением суда», – сказал он.
При этом он добавил, что «сейчас они все находятся здесь».
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