ДТЭК завышает цену угля из ЮАР и России для оправдания формулы "Роттердам+" – эксперт

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК декларирует завышенные цены на дефицитный уголь антрацитовой группы, который импортирует из ЮАР и из своего шахтоуправления «Обуховская» (Россия, Ростовская обл.), чтобы заложить в тарифы на электроэнергию высокую стоимость угля и оправдать формулу ценообразования «Роттердам+».

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил эксперт в энергетической сфере, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус.

«Смотрим на цены в Южно-Африканской Республике (порт Richards Bay) по состоянию на 21 апреля (контракт был подписан в середине апреля). Цена составляет 67,5 долл. за тонну. С тех пор цены почти не менялись. Доставка – еще 12 долл. за тонну. Ну пусть еще 2,5 долл. за тонну... 67,5 + 12 + 2,5 = 82 долл. за тонну. А в ДТЭК в портах Украины цена получилась 100 долл. Бинго, и здесь завышение на 18 долл.», – написал эксперт.

В то время как другая энергетическая компания – «Донбассэнерго», по словам Геруса, покупала дефицитный антрацит на российском рынке по 75-77 долл. за тонну, ДТЭК импортировал уголь по цене выше 90 долл. за тонну.

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По мнению эксперта, ДТЭК декларирует завышенные цены для того, чтобы заложить в тарифы на электроэнергию как можно большую стоимость угля, которая позже будет компенсирована компании платежами за отпущенную электроэнергию.

«Почему, спросите вы (компания импортирует по таким высоким ценам – УНИАН), неужели они такие непрофессионалы и не знают рынка? Нет, они профессионалы и хорошо знают рынок. Просто импортируют они из своих же шахт (шахтоуправление «Обуховская» принадлежит ДТЭК – УНИАН), через своего же трейдера по как можно более высокой цене, чтобы потом эту цену заложить всем в тарифы. И не просто оправдать «Роттердам +», но еще и сказать, что и этого недостаточно», – написал эксперт, добавив, что это уже не случайность, а системные завышения цен.

По мнению Геруса, среднее завышение цен по углю антрацитовой группы составляет 15-18 долл. за тонну, а по углю газовой группы – более 20 долл. за тонну.

«20 долл. за тонну на 25 млн тонн угля (объем добычи – УНИАН) равно 500 млн долл. в год. На одних только завышенных ценах на уголь, которые закладываются в тариф потребителям», – написал он.

Отвечая на публикацию Геруса, и. о. директора по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина сообщила, что цены на уголь, добываемый на шахтах в Ростовской области, соответствуют рыночному уровню.

«Шахтоуправление «Обуховская» определяет цены на угольную продукцию на рыночном уровне, которые эквивалентны действующим рыночным альтернативам для данного предприятия… Уголь этого шахтоуправления имеет хорошие показатели по уровню содержания серы – менее 1%, что важно для многих металлургических предприятий. В каком-то смысле уголь ШУ «Обуховская» можно назвать металлургическим», – отметила она, добавив, что стоимость угля для металлургии в мае (с отгрузкой из портов Австралии) составляла 185 долл. за тонну, а с поставкой из Нидерландов – 74,5 долл. за тонну.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения работы Луганской ТЭС, которая снабжает электроэнергией север Луганской области, и Криворожской станции (обе используют исключительно антрацит), ДТЭК принял решение поставлять на эти станции уголь из шахт в Ростовской области. Также ранее холдинг заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме 600 тыс. тонн с возможностью увеличения объема до 1 млн тонн.

8 июня и. о. гендиректора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук сообщил, что компания в апреле привезла из России 35 тыс. тонн угля, в мае – 85 тыс. тонн, план на июнь – 85-100 тыс. тонн. По его словам, ДТЭК импортирует антрацит из ЮАР по цене 100 долл. за тонну (без учета стоимости перевалки в порту и доставки до станции), а из России – по 95 долл. за тонну (с учетом доставки уже на склад станции).

В апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Согласно позиции регулятора, предельная цена на уголь формируется на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»).

В середине февраля 2017 года Герус заявил, что благодаря внедрению этой формулы ДТЭК дополнительно заработала более 10 млрд грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.