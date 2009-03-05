Россия дала предварительное согласие на участие в международной конференции по вопросу финансирования модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), которая состоится 23 марта в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

«По предварительной информации, министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО собирается принять участие в этой конференции», - сказал он, отметив, что эта информация получена от Европейской комиссии.

Министр отметил, что в ходе конференции будет рассмотрен бизнес-план, разработанный НАК «Нафтогаз Украины», включающий ряд проектов по привлечению инвестиций для модернизации ГТС.

Он отметил, что ключевыми финансовыми организациями для модернизации ГТС на сегодняшний день являются Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк.

Вместе с этим, предполагается привлечение инвестиций и от частных компаний.

«Речь идет о привлечении инвестиций в виде кредитов и грантов… Но на самой конференции не будет приниматься решение по каким-то конкретным соглашениям», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он также отметил, что эта конференция станет своего рода тестом относительно того, какой интерес модернизация украинской ГТС вызывает у международных финансовых организаций и частных компаний.

По словам министра, перечень проектов, предложенный для рассмотрения на этой конференции, может быть откорректирован и дополнен.

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе конференции планируется подписать совместный документ, в котором будут определены рамки и условия привлечения инвестиций.

Он также сообщил, что участие в этой конференции планирует принять премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе состоится конференция по вопросу модернизации газотранспортной системы Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи в Киеве с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ заявил, что Украина заинтересована в привлечении Чехии, которая председательствует в Европейском Союзе, к участию в международной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

13 января 2009 года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.